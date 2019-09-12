ЕС и Колумбия продолжат оказывать давление на администрацию Мадуро

БОГОТА, 12 сентября. /ТАСС/. Европейский союз и Колумбия считают необходимым продолжить оказывать политическое давление на администрацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро с целью проведения свободных выборов в Боливарианской Республике. Об этом в четверг заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам встречи в Боготе с колумбийским президентом Иваном Дуке.

"Мы обсудили ситуацию в Венесуэле. Европейский союз и Колумбия согласны с необходимостью сохранять давление [на венесуэльские власти] с целью найти политическое решение [кризиса] на основе переговоров, которое приведет к проведению свободных и заслуживающих доверия президентских выборов", - заявила Могерини.

Глава европейской дипломатии также отметила вклад Колумбии в решение венесуэльского миграционного кризиса. "Это пример для региона и для всего мира. Но Колумбия может не справиться в одиночку, ей нужна международная поддержка. И Евросоюз поддерживает ее", - подчеркнула она.

Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, страну покинули уже более 4 млн человек. К настоящему времени Колумбия приняла свыше 1,3 млн выходцев из Боливарианской Республики.

Ситуация в стране обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), ОАГ и большинство стран Евросоюза. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.