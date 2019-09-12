Соцпартия Испании отвергла новое предложение "Подемос" по формированию кабмина

МАДРИД, 12 сентября. /ТАСС/. Испанская левая партия "Подемос" сделала новое предложение Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) по формированию правительства. Как сообщила в четверг газета EL PAÍS, ИСРП отвергла эту инициативу.

"Если после одобрения бюджета [исполняющий обязанности председателя правительства] Педро Санчес сочтет, что коалиционное [правительство] не сработало, "Объединившись, мы сможем" (коалиция, куда входит "Подемос" - прим. ТАСС) обещает покинуть правительство, сохраняя свою парламентскую поддержку", - говорится в предложении левых. При этом ИСРП не согласилась с этой инициативой, аргументировав это отсутствием доверия.

В Испании уже более четырех месяцев правительство находится в статусе исполняющего обязанности, поскольку после прошедших 28 апреля всеобщих выборов до сих пор не удавалось утвердить кандидатуру будущего главы правительства. 16 и 17 сентября король Испании Филипп VI проведет новый раунд консультаций с лидерами прошедших в парламент политических сил. По их итогам монарх может выдвинуть кандидата на пост премьера. В противном случае страну в ноябре могут ждать внеочередные выборы.

Главным претендентом на пост премьера является Санчес. Тем не менее, ИСРП не может самостоятельно утвердить его главой кабмина, поскольку не получила абсолютного большинства кресел в парламенте. Пока переговоры социалистов со своим главным потенциальным союзником - левой партией "Подемос" - не увенчались успехом.