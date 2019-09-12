Хантсман считает, что Москве и Вашингтону удалось стабилизировать отношения

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Посол США в РФ Джон Хантсман считает, что ему не удалось добиться решения всех проблем в отношениях между Москвой и Вашингтоном, однако двум странам, по крайней мере, удалось стабилизировать отношения.

"Сегодня для нас особенный и знаменательный день и концерт, потому что это последний концерт перед нашим отлетом из России, - сказал Хантсман, открывая в четверг в Спасо-хаусе концерт американского музыканта Тима Истона и трио Романа Мирошниченко. - Несмотря на разногласия между нашими народами, американцы и россияне говорят на общем языке, который называется музыка".

"Я восхищаюсь российским народом, - продолжил посол. - Мне было очень приятно работать здесь, в том числе и с российскими органами власти, хотя не всегда удавалось достичь решения всех проблем, но, по крайней мере, мы смогли стабилизировать наши отношения".

Джон Хантсман во время своего пребывания на посту посла США регулярно проводил концерты американских музыкантов в Спасо-хаусе, возрождая традиции, заложенные его предшественниками еще в 1930-е годы. Как ожидается, в ближайшие недели он завершит свою миссию в Москве и покинет Россию. Хантсман в начале августа подал президенту США Дональду Трампу прошение об отставке. Планируется, что он покинет свой пост 3 октября. Хантсман был назначен руководителем дипмиссии США в РФ в октябре 2017 года.