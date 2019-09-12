Заместитель посла Франции в Сальвадоре задержан за подготовку нападения на мусульман

ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала сотрудника Министерства иностранных дел Франции, являвшегося вторым лицом в посольстве страны в Сальвадоре, по подозрению в подготовке нападения на мусульман и выходцев из Северной Африки. Об этом сообщает в четверг газета Le Parisien.

Марк-Антуан Ж. был задержан в аэропорту Руасси - Шарль де Голль 2 июня этого года, 6 июня ему были предъявлены обвинения в "участии в террористической организации". Речь идет о "Борьбе оперативных групп" (Action des forces oprationnelles, AFO) - организации, состоящей преимущественно из французов среднего и пожилого возраста, объединенных идеей коллективной защиты от радикальных исламистов. По версии правоохранителей, ее основал бывший сотрудник полиции 65-летний Ги Сибра.

На допросе 52-летний дипломат рассказал, что "изначальный проект AFO состоял в том, чтобы в случае нападения террористов, подобного тому, что произошло 13 ноября 2015 года в Париже, члены организации могли в следующие часы нанести удары на территории Франции по целям, признанным как радикальные". По словам задержанного, участники сообщества тренировались в стрельбе, беге и изготовлении маломощной взрывчатки. Он уточнил, что подразумевались именно ответные шаги, однако некоторые члены организации рассматривали и превентивные действия.

По данным следствия, Марк-Антуан стал главой ячейки в регионе Иль-де-Франс летом 2017 года, завербовал многих членов организации, в том числе бывшего военного Даниэля Р. из департамента Ивлин, у которого следователи обнаружили вокруг дома заграждения из мин направленного действия. Несмотря на отъезд в Сальвадор, дипломат продолжал контролировать ситуацию. Из полученной правоохранителями переписки также следовало, что он рассчитывал привезти из этой страны партию оружия, воспользовавшись дипломатическим иммунитетом. В списке, найденном на чердаке его дома, фигурировали "ружье, пистолеты-пулеметы "Узи", автоматы Калашникова" и другие виды оружия.

Мужчина, ставший 14-м задержанным по делу AFO, также признался, что в мае 2018 года ненадолго приезжал во Францию, чтобы принять участие во встрече другой ячейки AFO в департаменте Эр и Луар. На этой встрече, в частности, обсуждалась "операция халяль", в рамках которой предлагалось впрыскивать дигиталин или крысиный яд в халяльные продукты на прилавках супермаркетов. "Это не соответствовало моим идеям, - рассказал следователям дипломат. - Нельзя придумать что-то более трусливое и коварное, чем этот план".