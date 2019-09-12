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СМИ: бывший президент Туниса находится в критическом состоянии

83-летний Зин эль-Абидина Бен Али несколько лет борется с раком

ТУНИС, 12 сентября. /ТАСС/. Состояние здоровья бывшего президента Туниса Зин эль-Абидина Бен Али оценивается как критическое. Об этом сообщил в четверг в своей электронной версии тунисский журнал Réalités.

По его данным, 83-летний экс-президент Туниса несколько дней назад в тяжелом состоянии был помещен в одну из больниц города Джидда. При этом портал отмечает, что Бен Али несколько лет борется с раком.

Информацию о тяжелом состоянии здоровья также подтвердил в четверг адвокат бывшего президента Мунир Бен Салха. "Я всегда реагировал на слухи о смерти и болезни [Бен Али], отрицая и осуждая их, - указал он на своей странице в Facebook. - Президент Бен Али очень болен".

Бывший президент Туниса Зин эль-Абидин Бен Али бессменно занимал пост главы государства с 1987 года и был свергнут в результате "жасминовой революции" в январе 2011 года. Бен Али выехал из страны и обосновался в Саудовской Аравии, где и пребывает в настоящее время.

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