В Европе озабочены заявлениями Нетаньяху об оккупации Западного берега реки Иордан

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Пять европейских стран - Франция, Великобритания, ФРГ, Испания и Италия - выразили озабоченность в связи с последними заявлениями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о намерении оккупировать часть Западного берега реки Иордан. Совместное заявление распространил МИД Франции в четверг вечером.

"Франция, Германия, Италия, Испания и Соединенное Королевство крайне обеспокоены заявлениями о возможной аннексии районов на Западном берегу реки Иордан, включая Иорданскую долину и северную часть побережья Мертвого моря. Если эти обещания будут реализованы, они будут представлять собой серьезное нарушение международного права", - гласит коммюнике.

Дипломатические ведомства этих стран заявили, что продолжат призывать все стороны "воздерживаться от мер, противоречащих международному праву", а также шагов, которые идут вразрез с урегулированием конфликта между Палестиной и Израилем, основанном на принципе существования двух государств "в границах, определенных в 1967 году". Они указали на недопустимость действий, усложняющих становление "долгосрочного и справедливого мира" в этом регионе.

Вместе с тем пять стран заверили, что "подтверждают право Израиля на обеспечение собственной безопасности" и "жестко осудили недавние ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа".

Во вторник в телеобращении Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах 17 сентября он распространит израильский суверенитет на части Западного берега в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря. Резолюция 2334 Совета Безопасности ООН, принятая в декабре 2016 года, требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан. Правительство еврейского государства отказалось выполнять положения документа.