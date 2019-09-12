США выделят Багамам $4 млн на восстановление после урагана "Дориан"

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. США выделят Багамским островам $4 млн на восстановление от последствий урагана "Дориан" и оказание гуманитарной помощи населению. Об этом сообщил в четверг директор американского Агентства по международному развитию (USAID) Марк Грин на брифинге в Госдепартаменте.

Таким образом, объем оказанного США финансового содействия Багамам превысил $10 млн.

"В качестве нашего содействия я хочу анонсировать выделение около $4 млн гуманитарной помощи, - сказал Грин. - Средства пойдут на возведение временных укрытий, медикаменты, продовольствие, воду, оказание психологической помощи пострадавшим. Мы также способствуем налаживанию логистики и телекоммуникаций".

По его словам, сейчас на Багамах находятся более ста сотрудников агентства. "Мы тесно работаем с другими [американскими] ведомствами, Береговой охраной США для логистической поддержки и проведения спасательных операций", - отметил руководитель USAID. Он рассказал, что в четверг в Майами прибыл гуманитарный груз весом в 47 т для последующего распределения среди жителей Багамских островов.

Грин также сообщил, что в ходе поездки на Багамы встречался с премьер-министром островного государства Хьюбертом Миннисом и "высоко оценил его готовность работать" с американской стороной над ликвидацией последствий стихийного бедствия.

Ураган "Дориан" обрушился на архипелаг 1 сентября. По последним данным, погибли по меньшей мере 50 человек. Как сообщил в среду представитель Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Багамских островов Карл Смит, пропавшими без вести считаются около 2,5 тысячи человек. На островах повреждены или разрушены около 13 тысяч строений, затоплены обширные территории.