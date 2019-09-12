СМИ: в Венесуэле преподаватели решили провести общенациональную акцию протеста 16 сентября

КАРАКАС, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники сферы образования Венесуэлы намерены организовать 16 сентября общенациональную акцию протеста. Об этом они объявили в четверг в ходе манифестации у профильного министерства в столице страны, сообщила газета El Nacional.

Участники акции требуют от властей поднять им заработную плату до $400 в месяц, а также предоставить медицинскую страховку. Как утверждают представители Коалиции профсоюзов сферы образования, к настоящему времени Венесуэлу покинули 60% студентов и 40% преподавателей, а техническое состояние половины всех учебных заведений в стране оценивается как критическое.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек.

По данным Центра документирования и социального анализа федерации учителей Венесуэлы, в июле набор продуктов на месяц для семьи из пяти человек подорожал до 3,24 млн боливаров (порядка $220 на тот момент) или 81 минимальной зарплаты.