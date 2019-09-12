Алжир считает планы Нетаньяху аннексировать Западный берег опасной эскалацией ситуации

РАБАТ, 13 сентября. /ТАСС/. Предвыборное обещание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать часть Западного берега реки Иордан является опасным ростом напряженности, угрожающим палестинцам. Об этом говорится в обнародованном в четверг коммюнике Министерства иностранных дел Алжира.

"Алжир рассматривает это заявление [Нетаньяху] как опасную эскалацию [напряженности, угрожающую] палестинскому народу, как новый этап на пути систематического разграбления территорий и политики иудаизации, осуществляемой израильской оккупацией на палестинских землях с целью изменения географии оккупированной Палестины, что является очевидным нарушением международного права и законности, а также соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Алжирские власти подтвердили "солидарность и неизменную, твердую поддержку Государству Палестина и палестинскому народу". "Алжир призывает международное сообщество со всей строгостью выступить против действий оккупационных властей, позволить палестинскому народу вернуть свои законные права, в частности, на создание независимого государства со столицей в Иерусалиме", - подчеркнули в МИД.

В минувший вторник во время телеобращения Нетаньяху заявил, что в случае победы на предстоящих парламентских выборах (17 сентября) он намерен распространить израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.