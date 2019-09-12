Трамп не верит, что Израиль пытался прослушивать Белый дом

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не верит, что Израиль размещал прослушивающие устройства у Белого дома. Об этом он заявил в четверг журналистам в Вашингтоне.

"Я не думаю, что Израиль шпионил за нами. Мне трудно в это поверить, - сказал он. - Мои отношения с Израилем великолепные. Посмотрите на [решения администрации США] по Голанам [признание суверенитета Израиля над данными сирийскими территориями], Иерусалиму [признание столицей Израиля], куда мы перенесли посольство".

"Обратите внимание даже на иранскую сделку, на Иран, который за последние два года стал другой страной, - отметил Трамп. - Все возможно, но я не верю в эту историю"

Газета Politico в четверг опубликовала статью, в которой утверждается, что американская администрация подозревает Израиль в размещении устройств слежения и прослушивания мобильных телефонов у Белого дома в Вашингтоне. Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху назвал публикацию абсолютной ложью.

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