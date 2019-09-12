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СМИ: в Японии ожидают визит Николая Патрушева на следующей неделе

Секретарь Совета безопасности может встретиться в Токио с новым руководителем Совета национальной безопасности Японии

ТОКИО, 13 сентября. /ТАСС/. Визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Японию ожидается на следующей неделе. Об этом в пятницу сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что 17 сентября Патрушев в Токио может встретиться с новым руководителем Совета национальной безопасности Японии, которым стал Сигэру Китамура. Ранее Китамура возглавлял управление разведки и исследований при кабинете министров страны. По данным телеканала, стороны обсудят вопросы безопасности, включая вопрос размещения в Японии американских противоракетных комплексов Aegis Ashore.

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Патрушев, Николай ПлатоновичЯпонияРоссия
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