Сандерс: США становятся олигархическим государством под контролем подобных Трампу

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. США превращаются в государство олигархического типа, в котором миллиардеры, подобные президенту Дональду Трампу, контролируют экономическую и политическую жизнь. Об этом заявил в четверг сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс на третьих теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США на выборах в 2020 году. Трансляцию из Хьюстона (штат Техас) ведет телекомпания ABC.

"Излишне говорить, что мы должны одолеть и одолеем Трампа - самого опасного президента в истории нашей страны", - сказал он.

"Однако мы способны на большее. Нам необходимо признать, что наша страна превращается в общество олигархического типа, в котором кучка миллиардеров контролирует экономическую и политическую жизнь. И я, когда стану президентом, готов бросить им вызов", - заявил Сандерс, который участвовал в первичных выборах 2016 года и уступил первенство экс-госсекретарю Хиллари Клинтон.

В свою очередь сенатор от Калифорнии Камала Харрис обвинила действующего главу государства в том, что он своей политикой пробуждает лишь низменные желания в американском народе. "Президент Трамп, вы никак не можете уяснить, что американский народ духовно гораздо лучше, чем вы себе представляете", - утверждала она. "После окончания президентства Дональда Трампа наступит настоящая жизнь", - вторил ей бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро.

Сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар в случае избрания главой государства намерена положить конец ситуации, при которой США раскололись на два противоположных лагеря, поддерживающих Трампа или демократов. "Я не хочу быть президентом половины Америки. Я хочу быть президентом для всей Америки", - заявила Клобушар. "Разногласия между демократами, стоящими сейчас на этой сцене, не так значимы, как велика необходимость сплотить нашу партию", - признал сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер.

Уроки кампании 2016 года

В 2016 году Сандерс претендовал на выдвижение своей кандидатуры от Демократической партии и считался в этой гонке главным соперником Хиллари Клинтон. Он в итоге уступил пальму первенства экс-госсекретарю при скандальных обстоятельствах.

Выяснилось, что неизвестные хакеры похитили из систем Национального комитета Демократической партии (НКДП) электронную корреспонденцию и передали ее организации WikiLeaks, которая опубликовала эти материалы. Из документов стало ясно, что НКДП вместо того, чтобы соблюдать строгий нейтралитет, активно искал способы поддержать на этапе первичных выборов Клинтон в ущерб Сандерсу. В результате разразившегося скандала председатель НКДП Дебби Вассерман-Шульц ушла в отставку.

Это обстоятельство не повлияло на исход всеобщих выборов. По итогам состоявшегося 8 ноября 2016 года голосования на выборах президента США республиканец Дональд Трамп одержал победу, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков, а его соперница Клинтон - 227 голосами. При этом по числу голосов избирателей Клинтон опередила республиканца в пропорции 48,07% против 45,99%, что означает преимущество почти в 3 млн голосов.