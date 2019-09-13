{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Спор вокруг Курил

Японская делегация отправилась на Кунашир

Главной темой предстоящих консультаций с российской стороной станет вопрос утилизации отходов, сообщает Kyodo

ТОКИО, 13 сентября. /ТАСС/. Японская делегация в составе специалистов и представителей местного бизнеса в пятницу отправилась на Кунашир для проведения консультаций по вопросу осуществления совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что главной темой предстоящих консультаций с российской стороной станет вопрос утилизации отходов и создание соответствующей инфраструктуры на южной части Курил.

В конце августа делегация в составе чиновников и специалистов из Сахалинской области посетила с визитом японский город Немуро на северном острове Хоккайдо, в ходе которой провела осмотр инфраструктурных объектов, связанных, в частности, с утилизацией отходов и переработкой мусора.

Теги
ЯпонияРоссияСпор вокруг Курил
Выборы президента США - 2020
Претендент на пост президента США Уоррен выступила за вывод войск из Афганистана
Сенатор от штата Массачусетс заявила, что внешняя политика США должна быть нацелена на обеспечение безопасности американцев
Читать полностью