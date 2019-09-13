Японская делегация отправилась на Кунашир

ТОКИО, 13 сентября. /ТАСС/. Японская делегация в составе специалистов и представителей местного бизнеса в пятницу отправилась на Кунашир для проведения консультаций по вопросу осуществления совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что главной темой предстоящих консультаций с российской стороной станет вопрос утилизации отходов и создание соответствующей инфраструктуры на южной части Курил.

В конце августа делегация в составе чиновников и специалистов из Сахалинской области посетила с визитом японский город Немуро на северном острове Хоккайдо, в ходе которой провела осмотр инфраструктурных объектов, связанных, в частности, с утилизацией отходов и переработкой мусора.