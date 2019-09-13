Госдеп: США хотят вытеснить РФ из военно-технического сотрудничества с Центральной Азией

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты стремятся вытеснить Россию из военно-технического сотрудничества с республиками Центральной Азии. Это признал в четверг на встрече с небольшой группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

По его словам, США планируют проводить такую политику без оглядки на дальнейшее развитие ситуации в Афганистане и динамику американского военного присутствия в этой южноазиатской стране.

"Если мы будем смотреть на Афганистан шире, на региональный аспект, то да, мы изучаем, где будут потенциальные сдвиги в военной концепции применительно к афганским силам безопасности и потенциальные сдвиги в концепции применительно к их [афганцев] способностям в сфере госуправления. Почему? Потому что, как я упомянул, есть страны-партнеры, которые, возможно, не были исторически связаны с США - страны-сателлиты бывшего Советского Союза [имелись в виду бывшие советские республики], с которыми мы работаем, чтобы гарантировать наличие более сплоченного "коридора северного доступа" независимо от того, что произойдет в афганских мирных переговорах или примирении", - заявил дипломат.

"Вероятно, не станет значительно меняться одно: мы будем продолжать двигаться тем же курсом применительно к "коридору северного доступа", чтобы гарантировать, что у них [государств региона] есть потенциал и средства, позволяющие обеспечивать более существенную оперативную совместимость с нами [США], а также уводя их от этих исторических линий снабжения [оружием и военной техникой] с Россией. Дело будет обстоять таким образом независимо от того, куда могут зайти переговоры о примирении [в Афганистане]", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.

США активно использовали в недавнем прошлом так называемую "Северную распределительную сеть" (СРС) для снабжения своих войск, размещенных в Афганистане. СРС охватывала ряд бывших советских республик. США перебрасывали по ней как личный состав, так и различные грузы.

В другой части дискуссии Купер подтвердил, что США рассматривают продажу американского оружия и военной техники за рубеж как "инструмент внешней политики". Временами такие поставки могут быть "основным инструментом" внешней политики США, сказал Купер. С его точки зрения, отказываясь в определенных случаях продавать оружие и военную технику другим странам, США "уступают территорию" конкурентам и соперникам.