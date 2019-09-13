{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдеп: США хотят вытеснить РФ из военно-технического сотрудничества с Центральной Азией

В ведомстве отметили, что Вашингтон планирует проводить такую политику без оглядки на дальнейшее развитие ситуации в Афганистане

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты стремятся вытеснить Россию из военно-технического сотрудничества с республиками Центральной Азии. Это признал в четверг на встрече с небольшой группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

По его словам, США планируют проводить такую политику без оглядки на дальнейшее развитие ситуации в Афганистане и динамику американского военного присутствия в этой южноазиатской стране.

"Если мы будем смотреть на Афганистан шире, на региональный аспект, то да, мы изучаем, где будут потенциальные сдвиги в военной концепции применительно к афганским силам безопасности и потенциальные сдвиги в концепции применительно к их [афганцев] способностям в сфере госуправления. Почему? Потому что, как я упомянул, есть страны-партнеры, которые, возможно, не были исторически связаны с США - страны-сателлиты бывшего Советского Союза [имелись в виду бывшие советские республики], с которыми мы работаем, чтобы гарантировать наличие более сплоченного "коридора северного доступа" независимо от того, что произойдет в афганских мирных переговорах или примирении", - заявил дипломат.

"Вероятно, не станет значительно меняться одно: мы будем продолжать двигаться тем же курсом применительно к "коридору северного доступа", чтобы гарантировать, что у них [государств региона] есть потенциал и средства, позволяющие обеспечивать более существенную оперативную совместимость с нами [США], а также уводя их от этих исторических линий снабжения [оружием и военной техникой] с Россией. Дело будет обстоять таким образом независимо от того, куда могут зайти переговоры о примирении [в Афганистане]", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.

США активно использовали в недавнем прошлом так называемую "Северную распределительную сеть" (СРС) для снабжения своих войск, размещенных в Афганистане. СРС охватывала ряд бывших советских республик. США перебрасывали по ней как личный состав, так и различные грузы.

В другой части дискуссии Купер подтвердил, что США рассматривают продажу американского оружия и военной техники за рубеж как "инструмент внешней политики". Временами такие поставки могут быть "основным инструментом" внешней политики США, сказал Купер. С его точки зрения, отказываясь в определенных случаях продавать оружие и военную технику другим странам, США "уступают территорию" конкурентам и соперникам.

Теги
АфганистанСШАРоссия
Выборы президента США - 2020
Претендент на пост президента США Уоррен выступила за вывод войск из Афганистана
Сенатор от штата Массачусетс заявила, что внешняя политика США должна быть нацелена на обеспечение безопасности американцев
Читать полностью