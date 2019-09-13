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Госдеп: партнеры США за рубежом заинтересованы в дополнительных закупках F-35

В ведомстве не стали уточнять, какие именно государства хотели бы приобрести дополнительное количество этих самолетов

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Ряд зарубежных союзников и партнеров США выражает заинтересованность в приобретении дополнительного числа истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом заявил в четверг на встрече с журналистами, в том числе корреспондентом ТАСС, помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

Он заверил, что США не оказывают нажим на своих иностранных партнеров, добиваясь того, чтобы они купили самолеты F-35, которые собиралась приобрести Турция. "Но, думаю, справедливым будет сказать, и, опять-таки, это информация из открытых источников, что ряд участников программы смотрит, есть ли благоприятная возможность. Я бы сказал, что если мы смотрим на производственную линию и сроки, требующиеся для выпуска каждого F-35, то нет доступных [для дополнительного приобретения] прямо сейчас этих самолетов. Тем не менее есть партнеры, выразившие заинтересованность в дополнительных закупках", - отметил дипломат. Он не стал уточнять, какие именно государства хотели бы приобрести дополнительное количество F-35.

Сотрудник внешнеполитического ведомства США также сказал, что заключение с Польшей контракта на поставку F-35 не зависело от участия Турции в программе производства этого самолета. "Сделка с Польшей готовилась задолго до того, как нам пришлось порвать с Турцией [по программе F-35] <...> Поставка Польше состоялась бы независимо от того, приобрела бы Турция или нет [у России зенитные ракетные системы] С-400 <...> Это, безусловно, не формировало график [поставки F-35] в случае с Польшей", - утверждал Купер.

Кроме того, он сообщил, что о заключении договоренности на поставки F-35 с Грецией речь пока не идет. Ранее Пентагон называл Грецию, Польшу, Сингапур, Румынию и Испанию потенциальными будущими покупателями истребителя.

F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимали до недавних пор восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Еще эти самолеты покупают Израиль и Япония.

Пентагон 17 июля официально объявил о запуске процесса исключения Турции из программы производства F-35. Тем не менее 28 августа министр обороны США Марк Эспер допустил, что Вашингтон может рассмотреть возможность возвращения Анкары в программу создания F-35, если Турция избавится от купленных у России ЗРС С-400.

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