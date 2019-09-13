Демократы считают, что США и Китай должны скорее заключить торговую сделку

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Соединенным Штатам необходимо как можно скорее достичь торгового соглашения с Китаем. С таким мнением выступили в четверг на теледебатах претенденты на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года. Трансляцию из Хьюстона (штат Техас) ведет телекомпания ABC.

"Я бы не стал отменять пошлины в первый же день своего президентства, но я бы дал китайцам понять, что мы должны достичь соглашения, - сказал бизнесмен Эндрю Янг. - Мы должны объяснить Китаю, что президент [США Дональд] Трамп проводил безрассудную и неосторожную торговую политику, обернувшуюся жертвами по обе стороны".

"По-моему, очевидно, что у президента нет стратегии. Знаете, когда я только вступил в гонку, помнится, президент Трамп с насмешкой сказал, что хотел бы посмотреть, как я приду к соглашению с [председателем КНР] Си Цзиньпином, - отметил в свою очередь мэр города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттеджадж. - Это я бы хотел посмотреть, как он заключит сделку с Си Цзиньпином. Неужели только мне кажется, что это должно было произойти еще в апреле?"

В свою очередь бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро подчеркнул, что с первого же дня нахождения в Белом доме "начал бы переговоры с Китаем, чтобы свести на нет эту торговую войну". По мнению сенатора от штата Миннесота Эми Клобушар, Трамп "ввел пошлины для наших союзников, поставил нас в положение торговой войны и обращается с нашими фермерами и рабочими как с фишками для покера в его продажных казино".