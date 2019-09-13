Претендент на пост президента США Уоррен выступила за вывод войск из Афганистана

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. США не могут решить проблемы Афганистана с помощью военной силы и должны вывести войска из этой центральноазиатской страны. Такое мнение высказала в четверг в ходе третьих теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии сенатор Элизабет Уоррен от штата Массачусетс. Трансляцию теледебатов в Хьюстоне (штат Техас) ведет телекомпания ABC.

"Наши военные не могут решать те проблемы, которые стоят перед Афганистаном, и мы не должны требовать от наших военных решать эти проблемы, - подчеркнула Уоррен. - Мы должны взаимодействовать с нашими союзниками в Европе и во всем мире". Она особо подчеркнула, что "внешняя политика США должна быть прежде всего нацелена на то, чтобы обеспечивать безопасность американцев".

Мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, который единственный из претендентов проходил воинскую службу в горячей точке, высказался за законодательное ограничение применения военной силы за пределами США. "Мы извлекли из Афганистана тот урок, что единственный путь не ввязываться в бесконечную войну - это не начинать ее. Когда я стану президентом [США], любая санкция на применение военной силы будет основываться на поправке к закону, которая будет ограничивать срок [ввода американских] войск тремя годами", - обещал Буттеджадж.

Бывший вице-президент Джозеф Байден раскаялся в том, что он, будучи сенаторам от штата Делавэр, голосовал за вторжение США в Ирак при президенте Джордже Буше - младшем (2001-2009). "Что касается Ирака, факт состоит в том, что мне никогда не следовало голосовать и предоставлять тем самым Бушу полномочия поступить так, как он поступил", - уверял Байден. Он признал, что поверил на слово Бараку Обаме, который, став президентом США, обещал ему обеспечить планомерный вывод американских войск из Ирака.

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс акцентировал внимание на том, что он с самого начала не доверял словам Буша-младшего и его вице-президента Дика Чейни, которые в 2003 году санкционировали нападение на Ирак, поводом для чего стали утверждения о наличии у Багдада оружия массового уничтожения, которое, кстати, впоследствии так и не обнаружили. В итоге режим Саддама Хусейна был свергнут, сам он казнен, а Ирак стал местом зарождения международной террористической организации, ныне известной под названием "Исламское государство" (запрещена в РФ).

"Огромная разница между мной и вами состоит в том, что я нутром чувствовал и никогда не верил тому, что Буш и Чейни говорили об Ираке. Я голосовал против войны в Ираке и помогал консолидировать оппозицию этому решению", - сказал Сандерс. Он поставил себе в заслугу голосование в Конгрессе против трех проектов бюджетных ассигнований на нужды Пентагона, подготовленных администрацией республиканца Дональда Трампа.

Переговоры с талибами

За последний год США и представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) провели восемь раундов переговоров, на которых обсуждались вывод войск, прекращение огня, перспектива дальнейших внутриафганских отношений и гарантии того, что Афганистан не станет полигоном для международного терроризма. 24 августа представители сторон в ходе девятого раунда переговоров в Дохе достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск с территории Афганистана.

2 сентября Халилзад встретился с афганским президентом Ашрафом Гани и представил ему проект мирного соглашения, достигнутого между талибами и вашингтонской администрацией. Однако впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированные на 8 сентября в Кэмп-Дэвиде встречи с представителями талибов и Гани, а также отказался от участия в переговорах по мирному урегулированию конфликта в Афганистане после теракта в Кабуле, ответственность за который взяли на себя сторонники движения.

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