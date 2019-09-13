Берни Сандерс заявил о необходимости наращивать давление на Мадуро

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, являющийся одним из лидеров предвыборной гонки среди демократов, полагает, что Вашингтону следует наращивать давление на власти Венесуэлы в сотрудничестве с партнерами. Об этом он заявил в четверг на теледебатах, которые проходят в Хьюстоне (штат Техас), трансляцию ведет телеканал ABC.

"Любой, кто делает то, что делает [президент Венесуэлы Николас] Мадуро, является злобным тираном, - сказал он. - Нам нужно в сотрудничестве с другими странами, в том числе в регионе, добиваться проведения свободных выборов в Венесуэле".

Сандерс, который называет себя сторонником демократического социализма, подчеркнул, что данное направление не имеет ничего общего с происходящим в Венесуэле. "В том, что касается демократического социализма, я согласен с тем, что делают в Канаде и скандинавских странах", - констатировал он.

Сандерс считается сейчас одним из лидеров среди политиков, претендующих на выдвижение кандидатом на пост президента США от демократов. Согласно опросам, рейтинг законодателя находился в последние дни на уровне примерно от 15% до 21%. По популярности среди демократов Сандерс, в частности, уступает бывшему вице-президенту США Джо Байдену. Рейтинг последнего в начале текущего месяца находился на уровне примерно от 22% до 33%.