Си Цзиньпин призвал партию и народ к сплочению во имя национального возрождения

ПЕКИН, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Си Цзиньпин накануне обратился к "партии и государству" к призывом к сплочению во имя национального возрождения. Глава партии и государства, пишет в пятницу газета "Жэньминь жибао", посетил мемориальный комплекс в гористой местности Сяншань на западной окраине Пекина, где в 1949 году в первые месяцы после переезда Центрального народного правительства Китая в столицу жили и работали лидер китайской революции Мао Цзэдун и его сподвижники. Мероприятие приурочено к предстоящему 1 октября 70-летию образования Китайской Народной Республики.

"Си Цзиньпин обнародовал важную речь, в которой подчеркнул что вся партия, все государство, весь народ всех национальностей должны тесно сплотиться, не забывать о первоначальной цели, твердо помнить о предназначении, с непреклонной волей двигаться вперед, проявлять новаторство, придерживаясь пути социализма с китайской спецификой, с полной верой продолжать укреплять новый Китай, развивать хорошее, бороться во имя реализации целей "двух столетий" [столетие создания КПК и столетие образования КНР] и реализации китайской мечты о великом национальном возрождении!", - отмечает "Жэньминь жибао".

Судя по опубликованным газетой фотоснимкам, Си Цзиньпин выступил, стоя на фоне большой бронзовой статуи Мао Цзэдуна (1893-1976). Наблюдатели отмечают, что его призыв прозвучал в острый для Китая момент, когда страна сталкивается с политическим и экономическим давлением со стороны США.