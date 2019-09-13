Зеленский заявил, что осторожно относится к идее введения миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский осторожно относится к идее введения миротворцев в Донбасс. Об этом он заявил в пятницу во время выступления в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

"Я очень аккуратно отношусь к теме миротворцев. Я не хочу, чтоб у нас с Донбассом был сценарий Абхазии или Приднестровья, поэтому я очень осторожно отношусь, поэтому я не поднимаю эту тему", - сказал он, добавив, что поэтому и представитель Киева в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Леонид Кучма эту тему в Минске не поднимает.

Зеленский в то же время отметил, что будет "доволен, если миротворцы будут на границе Украины и России".

Украинский лидер также выразил надежду на то, что начавшийся процесс отвода войск на согласованных ранее участках в Донбассе будет продолжен в кратчайшие сроки. "Что касается разведения войск, то это тоже очень чувствительная тема, - заметил Зеленский. - Мы развели войска в Станице Лугканской. Там нет стрельбы. Там мы начали строить мост. Следующий этап - разведение в Петровском и Золотом. Я думаю, мы придем к этому в ближайшие недели".

Президент России Владимир Путин в 2017 году выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ при условии согласия Луганской и Донецкой народных республик и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Позже Путин уточнил, что размещение миротворцев возможно не только на линии соприкосновения. Киев же выступает за размещение миссии ООН прежде всего на границе с Россией.