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Зеленский назвал "прекрасными" отношения Украины и США и поблагодарил Вашингтон за помощь

Президент Украины отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп "постоянно поздравлял" его "с какими-то победами"

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал "прекрасными" отношения своей страны с США и поблагодарил американское руководство за решение предоставить Киеву помощь по линии Госдепа и Пентагона. Заявление на эту тему он сделал в пятницу во время выступления в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

"Вы слышали, что США [ранее] заблокировали нам военную помощь на $250 млн, но теперь у нас прекрасные отношения со Штатами, потому что у нас теперь будет $140 и $250 млн. Я благодарен им за помощь", - сказал Зеленский, подчеркнув, что теперь Украина "получит $390 млн".

"Что касается отношений с [президентом США] Дональдом Трампом, я ему благодарен, у нас было несколько разговоров. В целом все хорошо, он меня постоянно поздравлял с какими-то победами", - сказал президент Украины. По словам Зеленского, его встреча с Трампом произойдет "где-то в сентябре".

В четверг, 12 сентября, представитель американской администрации высокого ранга сообщил ТАСС, что Государственный департамент и Министерство обороны США приступают к выполнению обязательств по финансированию помощи Украине в области обороны и безопасности. Известно, что речь идет как минимум о $250 млн по линии Пентагона и еще о приблизительно $140 млн по линии Госдепа. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп поручил провести пересмотр программ военной помощи Украине.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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