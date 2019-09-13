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Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии Украины

Как сообщила депутат от фракции "Слуга народа" Алина Загоруйко, основанием для такой инициативы стали противоправные действия комиссии, в частности во время парламентской кампании

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Верховная рада Украины поддержала предложение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны. За соответствующее решение в пятницу проголосовал 341 депутат при 300 необходимых.

Ранее, в среду, инициированное депутатами от президентской партии "Слуга народа" постановление о роспуске ЦИК одобрил парламентский Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Центризбирком после этого опубликовал заявление, в котором предупредил президента и парламент об ответственности за политически мотивированное решение по данному вопросу.

Представление президента о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии поступило в профильный комитет Рады 9 сентября. Заместитель главы комитета, депутат от фракции "Слуга народа" Алина Загоруйко сообщила, что представление президента является мотивированным. Она уточнила, что основанием для такой инициативы стали противоправные действия Центризбиркома, в частности во время парламентской кампании. Речь идет о решениях, действиях или бездеятельности комиссии относительно регистрации кандидатов в депутаты, ее предвзятости в этих вопросах и решениях ЦИК, которые были отменены судами. Центризбирком справедливость обвинений в свой адрес отрицает. 

В новость были внесены изменения (11:49 мск) - добавлены подробности.​​

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