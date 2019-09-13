Прокуратура Чехии сняла с премьера обвинения в финансовых махинациях

ТАСС, 13 сентября. Прокуратура Чехии сняла обвинения в финансовых махинациях с премьер-министра страны Андрея Бабиша. Об этом сообщил в пятницу представитель пражской прокуратуры Мартин Эразим.

По его словам, суть дела заключалась в том, что "обвиняемые, запросившие дотации [у Европейского союза], декларировали свою фирму Api hnizdo как малую или среднюю фирму. Следственные органы посчитали это заявление не соответствующим действительности, и дошло до возбуждения уголовного дела". Однако, уточнил Мартин Эразим, "проведенное расследование показало, что фирма Api hnizdo соответствует критериям малого и среднего предприятия".

Дотации Евросоюза в сумме 50 млн крон (свыше €2 млн) были получены владельцем фирмы миллиардером Андреем Бабишем в 2010 году, когда он еще не занимал пост главы правительства. Обвинения в финансовых махинациях при получении дотации из фондов ЕС были выдвинуты против него в октябре 2017 года. Расследование велось также в отношении супруги премьер-министра и его дочери.

О возможности снятия с Андрея Бабиша и его близких всех обвинений еще в начале сентября говорил государственный прокурор Чехии Ярослав Шарох, проводивший расследование. 2 сентября он заявил, что у следствия отсутствуют улики против его участников. Сам Бабиш неоднократно заявлял, что обвинения были искусственно сконструированы его политическими противниками для его дискредитации.

В новость были внесены изменения (13:11 мск) - добавлены подробности.