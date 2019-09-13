СМИ: Минобороны Украины планирует прямые закупки комплексов Javelin в 2019 году

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Украина планирует начать закупки противотанковых ракетных комплексов Javelin в США по прямой программе уже в 2019 году. Об этом в пятницу на информационный запрос агентства УНН сообщили в Минобороны страны.

"Министерством обороны Украины начиная с 2019 года запланированы прямые закупки противотанковых ракетных комплексов производства США Javelin и ракет к ним по программе правительства США FMS (Программа продажи вооружения и военной техники вооруженным силам иностранных государств)", - цитирует агентство ответ военного ведомства.

Сколько комплексов планирует закупить Киев, не анонсируется.

В начале августа Киев обратился к Вашингтону с запросом о продаже большего количества Javelin. Об этом сообщил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор. При этом американский дипломат уточнил, что Киев хотел бы приобрести больше Javelin с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.

Javelin уже стоят на вооружении Вооруженных сил Украины. В начале марта прошлого года Пентагон объявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля того же года стало известно, что Украина получила это оружие. При этом спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заверял, что это оружие не будет использовано в Донбассе.

В минувший четверг, комментируя ситуацию с решением президента США Дональда Трампа провести пересмотр военной помощи Украине, в Вашингтоне сообщили, что США восстановили всю военную помощь Киеву как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона. Речь идет как минимум о $250 млн по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии соответствующих фондов. Кроме того, как сообщил в четверг помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще приблизительно $140 млн будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства. Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил $1,5 млрд.