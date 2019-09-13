США предоставили Украине оборудование для вещания на неподконтрольных территориях Донбасса

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. США предоставили Украине оборудование для обеспечения вещания украинских электронных СМИ на территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции заместитель помощника госссекретаря США Джордж Кент.

"Помощь в разных сферах США оказывает с 2014 года, нынешний проект - самый крупный по расширению украинского медиапространства на востоке и юге страны", - сказал он и добавил, что предоставленное оборудование "обеспечит доступ к разнообразным общественным и коммерческим станциям", который вещают в других регионах Украины.

В свою очередь, член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский уточнил, что для расширения украинского вещания на неподконтрольных правительству территориях и в районах, граничащих с ними, разместят 11 передатчиков, переданных Украине в рамках совместного проекта с Агентством США по международному развитию (USAID). "В поддержку развития украинского телерадиовещания на границе с временно оккупированными территориями народ США в лице USAID передает украинскому государству 11 мощных новых цифровых передатчиков стандарта DVB-T/T2", - отметил он.

По словам Костинского, проект был основан комиссией при Министерстве информационной политики в 2018 году и перешел в финальную стадию, установление передатчиков планируется завершить в ближайшие месяцы. Он добавил, что с 2014 года часть даже подконтрольной правительству территории осталась без украинского телевидения. "Но с 2015 года были установлены четыре новых мощных передатчика в самых сложных районах Донецкой, Луганской и Херсонской областей", - отметил член Национального совета.

Он отметил также, что в 2018 году Нацсовет совместно с Министерством информационной политики, Украинским государственным центром радиочастот, Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения разработал план размещения 11 мощных передатчиков для обеспечения коврового распространения цифрового сигнала украинских телеканалов вдоль линии разграничения и на границе с Крымом. "Этот проект, который поддержало USAID", как мы рассчитываем, должен поставить точку в развитии цифрового телевидения на востоке и юге Украины", - добавил Костинский.