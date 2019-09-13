Госбюро расследований допрашивает недавно освобожденных украинских моряков

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) начало допрос украинских моряков, которые недавно вернулись в страну в рамках обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной. Об этом в пятницу сообщиладвокат одного из моряков Николай Полозов.

По данным адвоката, моряков вызвали в ГБР по делу "о попытке захвата власти" бывшим президентом Украины Петром Порошенко, а также в связи с инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

"В эти дни в Киеве следователи ГБР начали допрашивать недавно освобожденных украинских военных моряков по делу о "Керченском инциденте", возбужденном по заявлению бывшего замглавы администрации президента Януковича Портнова", - написал он в Facebook.

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов в мае обратился в ГБР с заявлением о возможной госизмене Порошенко. Он мотивировал обвинение тем, что глава государства после инцидента в Керченском проливе ввел в стране военное положение, "чтобы сохранить власть", так как оно могло помешать проведению президентских выборов. ГБР, в свою очередь, открыло уголовное дело и начало расследование по факту возможной государственной измены в отношении Порошенко.