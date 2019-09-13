В партии "Слуга народа" заявили, что выборы мэра Киева должны состояться в этом году

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Досрочные выборы мэра Киева должны пройти в этом году. Об этом в пятницу заявил депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Александр Ткаченко.

"Ничего в городе не может решаться без нас. Поэтому внеочередные выборы нужны уже сейчас - перезагрузка власти должна произойти в этом году. Киевляне заслуживают того, чтобы вернуть себе гордость за город", - написал он в Facebook.

По словам Ткаченко, в результате политики ушедшей власти, за последние шесть лет жители столицы столкнулись со многими проблемами, в частности, с ростом коррупции, бездействием чиновников, отсутствием самоуправления, недостаточно развитой инфраструктурой.

В четверг Ткаченко заявил, что партия "Слуга народа" выступит с инициативой досрочных выборов как мэра, так и Киевсовета, "и полной перезагрузки власти в городе, как того давно хотят киевляне", в связи с тем, что совет не смог начать работу из-за отсутствия кворума. Нынешний мэр и одновременно глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко объявил о начале консультаций с руководителями парламентских фракций и групп по вопросу досрочного прекращения полномочий городского совета.

На прошедшей неделе правительство Украины уже одобрило увольнение Кличко с должности председателя КГГА. Ранее администрация президента Владимира Зеленского предложила разделить должности мэра и главы КГГА. Согласно законодательству, мэр избирается жителями города, а в рамках сложившейся практики он же назначается президентом на пост главы КГГА.

Сам Кличко заявлял, что "разделение полномочий разрушит самоуправление" в городе. В этом случае мэр столицы будет выполнять лишь декоративную функцию, а киевлянам сверху "спустят" человека без каких-либо обязательств перед ними, настаивал он.