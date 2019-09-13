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Эрдоган отметил "искренний подход" России в вопросе поставок С-400

Президент Турции заявил, что зенитная ракетная система сможет обеспечить мир в регионе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Presidential Press Service via AP, Pool
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Presidential Press Service via AP, Pool

АНКАРА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган отметил в пятницу искренний подход России в вопросе поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в республику.

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"Россия продемонстрировала искренний подход [в вопросе поставок С-400]. Как в вопросе совместного производства, так и в вопросе предоставления кредита. Они также согласились ускорить сроки поставок [С-400]. Мы были вынуждены сделать этот шаг для обеспечения мира в регионе", - сказал он в интервью агентству Reuters.

По словам Эрдогана, процесс "развертывания российских ЗРС С-400 завершится до апреля [2020 года]". "После этого мы станем себя чувствовать гораздо спокойнее с точки зрения наличия у нас оборонительных систем", - добавил президент.

Турция в течение нескольких лет пыталась договориться с США о продаже ей зенитных ракетных комплексов Patriot, однако Вашингтон не шел на такую сделку, в связи с чем Анкара решила закупить средства ПРО у России.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Теги
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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