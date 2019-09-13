Украина планирует провести выборы в Донбассе до 2020 года

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Украина стремится провести местные выборы, в том числе на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, до 2020 года. Об этом заявил в пятницу глава украинского МИД Вадим Пристайко.

"Задача в том, чтобы эти выборы состоялись так, как они должны состояться. Если мы сможем сделать до 2020, чтобы оккупант ушел с нашей земли, это и будет идеально. Задача в том, чтобы сделать так, чтобы это время приблизилось", - сказал он в эфире украинского телеканала "Интер".

Ранее сегодня Пристайко уже заявлял, что Украина хотела бы проведения местных выборов по всей стране, включая территории неподконтрольного Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня, что выборы в местные органы власти в Донбассе, предусмотренные минскими соглашениями, будут возможны только после разведения сил по всей линии соприкосновения и должны проходить по украинским законам.