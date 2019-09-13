В США суд возобновил рассмотрение иска по обвинениям Трампа в нарушении конституции

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Апелляционный суд Второго округа США в пятницу постановил возобновить разбирательство по иску, в котором утверждается, что американский президент Дональд Трамп поддерживает деловые связи с иностранными лицами, нарушая конституцию страны. Об этом свидетельствует информация, поступившая в электронную базу суда.

Иск, о котором идет речь, был подан к американскому лидеру в январе 2017 года неправительственной организацией "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне" (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW), объединяющей юристов, специалистов по праву и экспертов в области профессиональной этики. По словам истцов, Трамп "не предпринял необходимых шагов, чтобы избежать нарушения конституции" после вступления в должность президента. Представители организации подчеркивали, что республиканец не отказался от права собственности на свои компании, а лишь отошел от руководства ими, а также не распродал принадлежащие ему активы, в том числе зарубежные.

Федеральный окружной суд в Нью-Йорке в декабре 2017 года отклонил данный иск, посчитав, что приведенные в нем аргументы не являются убедительными, а представители CREW руководствуются политическими соображениями. Апелляционный суд в пятницу удовлетворил ходатайство истцов о возобновлении разбирательства.

В постановлении констатируется, что вопрос о том, руководствуются ли истцы политическими мотивами, не влияет на суть дела. Как констатировал суд, заслуживают рассмотрения также утверждения представителей бизнеса о том, что компании Трампа получают несправедливое преимущество, поскольку он является президентом. Какие шаги намерены предпринять далее стороны, пока не уточняется.

Аргументы сторон

Представители CREW подчеркивали, что прибыль от потенциальных сделок, которые бизнес-империя Трампа может заключить с компаниями, имеющими отношение к правительствам других стран, будет считаться вознаграждением в адрес президента, что нарушает законы США. Такими выплатами, по мнению истцов, можно считать, к примеру, кредиты, выданные компаниям Трампа банками, контролируемыми другими государствами, или плата иностранных правительственных организаций за аренду недвижимости, принадлежащей строительной империи республиканца.

Между тем адвокаты Минюста США, представлявшие интересы президента, подчеркивали, что положения американской конституции, касающиеся запрета для государственных чиновников принимать подарки или вознаграждения от других государств, распространяются лишь на действия, совершаемые президентом лично. По словам юристов, данные ограничения не касаются деловых операций, которые осуществляют принадлежащие Трампу компании.

Еще до инаугурации Трамп заявил, что покинул все занимаемые им посты в принадлежащей ему Trump Organization, чтобы передать их под управление своих сыновей Дональда и Эрика. При этом Трамп не стал избавляться от своих компаний, так как это, по словам юристов, означало бы их распродажу за бесценок в ущерб интересам остальных членов семьи.