Пушилин заявил, что выполнение минских соглашений не в интересах Киева

ДОНЕЦК, 14 сентября. /ТАСС/. Новые украинские власти до сих пор не смогли выработать четкого внешнего и внутриполитического курса. Такую точку зрения высказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, комментируя в субботу последние заявления Киева относительно неготовности выполнять минские соглашения.

"Заявление Леонида Кучмы о том, что Владимир Зеленский не согласится на массовую амнистию и предоставление особого статуса для Донбасса, не вызывает у нас никакого удивления, - приводит его слова Донецкое агентство новостей. - Риторика украинских политиков, в том числе официальных лиц, не меняется и, скорее всего, не изменится. Минские соглашения существуют, переговоры на этой площадке не прекращаются. Однако Киев продолжает игнорировать достигнутые договоренности и не стремится выполнять подписанный Комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе. К сожалению, ситуация на Украине не меняется, а у новой политической элиты до сих пор нет четко сформировавшегося как внешне, так и внутриполитического курса".

По его словам, об этом свидетельствует и огромное количество разноплановых заявлений, начиная от обещаний упростить процедуру получения выплат пенсионерами и заканчивая разработкой дорожной карты с четкими сроками ее выполнения.

"Теперь заявление о том, что "формула Штайнмайера" - это утопия. Ответ прост - выполнение "Минска" не в интересах Киева", - подчеркнул Пушилин.

"В отличие от Украины мы будем и впредь придерживаться своих принципиальных позиций и выступать за выполнение в полном объеме Комплекса мер по выполнению минских соглашений", - заверил глава ДНР.

Глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кучма заявил в пятницу, что президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на предоставление Донбассу особого статуса, как это предусмотрено минскими соглашениями. По его словам, Киев не готов объявить и амнистию всем участникам событий на востоке страны, что также является одним из условий урегулирования.