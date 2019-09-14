Министр образования Украины предложила исключить из школьных учебников слова о дружбе с РФ

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Министр образования Украины Анна Новосад предложила исключить из школьных учебников все упоминания о дружеских отношениях с Россией. Такое заявление она сделала в субботу во время выступления в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

"Революция 2013-2014 годов и война, которая началась после того, как изменили политическую идентичность и сознание общества в разных отношениях, и это надо отображать в программах наших школ, в учебниках, в том, как преподают учителя, - считает она. - Уже пять лет прошло, а во многих учебниках пишется, что Россия - друг Украины, мы еще вспоминаем о дружеских отношениях с нашим врагом, поэтому здесь многое надо изменить".

Рассуждая на тему проблем современного школьного образования на Украине, министр заявила, что они заключаются в "унаследованных негативах советской системы". "Украинская школа, к сожалению, приняла негативы советской системы. Она очень часто построена на страхе, пронизывающего все взаимоотношения: учителя-ученика, учителя-директора, директора-родителей. Если мы не заберем этот страх, который сковывает творческий потенциал и способность к диалогу, то говорить о успешных гражданах мы не сможем", - уверена Новосад.

Среди своих ключевых задач на посту министра образования Новосад назвала реформу украинской школы, которая, по ее мнению, заключается в культивировании творческих способностей детей и их ощущения собственной субъектности. "Это наша общая дискуссия, кого мы хотим видеть в выпускнике школы. Но я точно знаю, что счастливыми будут только те личности, которые будут творческими, открытыми и смогут делать свой собственный выбор", - заключила она. В этом вопросе министр призвала перенимать лучшие практики западных стран.