Волкер призвал выполнить все пункты "Минска", в том числе и об особом статусе Донбасса

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил о необходимости для прекращения конфликта на Украине выполнять все пункты минских соглашений, в том числе и об особом статусе Донбасса.

"Минские соглашения имеют стимулы: защита населения, амнистия участников конфликта, восстановление конституционного строя Украины, гарантированные местные выборы, чтоб люди могли выбрать свои местных представителей, специальный статус территорий на Украине - все это надо сделать в рамках соглашений, и тогда будут гарантии", - сказал он, выступая в субботу в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

Для реализации всех пунктов, по словам Волкера, в первую очередь, должна быть обеспечена безопасность на этих территориях. "Мешало выполнению всех пунктов отсутствие безопасности даже для того, чтобы сделать первый шаг - это свободные выборы, - сказал он. - Говорили о "формуле Штайнмайера", которая заключается в том, что после того, как пройдут свободные выборы, тогда в тот же день сразу будет особый статус, но свободные выборы могут быть только на безопасной территории".

В целом, Волкер призвал Украину идти на компромиссы в вопросе мира в Донбассе. "Украина не должна идти на компромисс только в тех вопросах, которые касаются территориальной целостности и безопасности", - добавил он.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские договоренности. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.