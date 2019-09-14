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Трамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

Хамза бен Ладен был убит в результате контртеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Patrick Semansky

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Хамза бен Ладен, сын уничтоженного в 2011 году главаря группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена, ликвидирован в результате спецоперации США. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-службой Белого дома заявлении президента США Дональда Трампа.

"Хамза бен Ладен, который занимал высокое положение в "Аль-Каиде" и был сыном бен Ладена, убит в результате контртеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана", - сообщается в заявлении.

Теги
АфганистанСШАПакистанТрамп, Дональд
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