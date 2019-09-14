Трамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Хамза бен Ладен, сын уничтоженного в 2011 году главаря группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена, ликвидирован в результате спецоперации США. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-службой Белого дома заявлении президента США Дональда Трампа.

"Хамза бен Ладен, который занимал высокое положение в "Аль-Каиде" и был сыном бен Ладена, убит в результате контртеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана", - сообщается в заявлении.