Полиция задержала 18 человек на манифестации "желтых жилетов" в Нанте

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Восемнадцать человек задержаны на манифестации движения "желтых жилетов" в городе Нант на западе Франции, объявленном центром протестов в эту субботу. Об этом сообщило в Twitter региональное подразделение полиции.

"С учетом высокого риска действий насильственного характера в Нанте сегодня во второй половине дня было произведено 18 задержаний в рамках превентивного контроля", - гласит сообщение правоохранителей. Уточняется, что в ходе проверок сотрудники полиции изъяли около сотни зонтов и один огнетушитель.

По данным телеканала BFM, на протестный марш в Нанте вышли по меньшей мере 400 человек. Атмосфера сохраняется напряженная, полиция заблокировала движение колонны демонстрантов, пытавшихся пройти на площадь Граслен - она находится в границах обширной зоны, которую власти объявили закрытой для любых манифестаций. Некоторые манифестанты переворачивают мусорные баки, бросают в стражей порядка тяжелые предметы и выкрикивают оскорбления в их адрес. В ответ на особенно агрессивные действия, а также попытки пробиться в запрещенные для демонстраций районы полиция отвечает слезоточивым газом.

В эту уже 44-ю по счету протестную субботу лозунги "желтых жилетов" не претерпели изменений. Помимо введения в стране доступной системы вынесения на народное голосование важных вопросов государственного значения (RIC, "референдумов гражданской инициативы"), повышения уровня жизни и "прекращения полицейского произвола", участники все так же требуют справедливости по делу погибшего в этом городе во время полицейской операции на музыкальном празднике в конце июня. Группа демонстрантов также растянула большой баннер с портретом китайского мастера единоборств Брюса Ли и его цитатой: "Будь, как вода", а также надписями о солидарности с протестующими в Гонконге.

Акции "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому "униформой" движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Первая акция собрала 282 тыс. участников. С тех пор мобилизация снижалась. Список требований участников общественной кампании теперь включает не только социально-экономические, но и политические претензии к властям.