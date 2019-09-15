СМИ: правительство Израиля одобрило легализацию поселений в долине реки Иордан

ТАСС, 15 сентября. Израильский кабинет министров одобрил предложение о легализации еврейских поселений, расположенных в долине реки Иордан. Об этом сообщила в воскресенье газета Haaretz.

По имеющейся информации, "израильское правительство одобрило предложение легализовать форпост (поселения - прим. ТАСС) в долине реки Иордан". Отмечается, что данное решение кабмин принял за два дня до выборов в стране.

Во вторник в телеобращении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах 17 сентября он распространит израильский суверенитет на части Западного берега в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря. Резолюция 2334 Совета Безопасности ООН, принятая в декабре 2016 года, требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу Иордана. Правительство еврейского государства отказалось выполнять положения документа.