Посол США в Белграде призвал сербов "шире смотреть" на бомбардировки их страны в 1999 году

БЕЛГРАД, 15 сентября. /ТАСС/. Покидающий должность посла США в Сербии Кайл Скотт в своем прощальном интервью призвал сербов смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО "в более широкой перспективе". Интервью американского дипломата опубликовала в воскресенье газета Kurier.

"Ни Сербия, ни Соединенные Штаты не могут вернуть время назад. Но мы можем 1999 год рассматривать в более широкой перспективе. Я пытался напомнить, что отношения США и Сербии через историю в основном были отличными, исключение составляют 90-е годы и события во времена режима [Слободана] Милошевича. Прошло 20 лет с тех пор, последний момент двинуться вперед и улучшить наши отношения, а у нас есть очень хороший фундамент для такого прогресса", - заявил Скотт.

Вопрос Косова

Комментируя ситуацию в Косове и заморозку диалога Белграда и Приштины, Скотт отметил, что США хотят восстановления диалога, выступают за отмену введенных Приштиной 100-процентных торговых пошлин на сербские товары, однако не могу давить на косоваров. "Те, кто так говорит (о необходимости давления США на Косово - прим. ТАСС), не могут принять, что Косово - независимое и суверенное государство. Мы не можем заставить ни Косово, ни Сербию", - утверждал посол, отметив, что соглашение между Белградом и Приштиной "было бы в интересах народа Сербии, Косова, но и в интересах всего региона, ЕС и США".

"Наш сигнал ясен: США хотят, чтобы Косово отменило пошлины, чтобы диалог с Белградом начался снова. Сейчас важно, чтобы Приштина выбрала новое правительство, чтобы были отменены пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины и чтобы диалог продолжился", - сказал Скотт.

Поддержка на европейском пути

Кроме того, американский посол заявил о поддержке европейского пути Сербии: "Сербия избрала стратегическую цель - присоединение к ЕС, это стратегическая цель, которую США поддерживают и хотят помочь Сербии и ее лидерам на этом пути".

Говоря о двусторонних отношениях между США и Сербией, дипломат напомнил, что американские "инвестиции в страну достигли $4 млрд, а благодаря американским компаниям появились 20 тыс. рабочих мест в различных секторах сербской экономики".

В то же время Кайл Скотт напомнил Белграду о необходимости "интенсивней работать над развитием верховенства закона, эффективностью правосудия, большей свободе СМИ".

Бомбардировки НАТО

24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославии. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.

Согласно исследованиям военных экспертов, было выпущено 3 тыс. крылатых ракет, сброшено около 80 тыс. тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3500 до 4000 человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых - гражданские жители.

По сведениям сербских специалистов, за три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в стране заболели раком около 30 тыс. человек, из них от 10 до 18 тыс. умерли.

Материальный ущерб составил до $100 млрд. Бомбардировки нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов привели к заражению водной системы страны токсичными веществами.

По мнению сербского ученого Любиши Ракича, объемов обедненного урана, попавших на территорию балканских государств во время агрессии НАТО, хватило бы для создания 170 атомных бомб, подобных той, которую США сбросили на Хиросиму 6 августа 1945 года.