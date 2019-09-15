ОИС отвергла стремление Израиля установить суверенитет над частью Западного берега Иордана

КАИР, 15 сентября. /ТАСС/. Главы МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) отвергли стремление Израиля установить суверенитет над частью Западного берега реки Иордан. Об этом говорится в итоговом коммюнике экстренного заседания ОИС на министерском уровне, прошедшего в воскресенье в Джидде.

В заявлении, обнародованном телеканалом Sky News Arabia, указывается на "абсолютное неприятие и решительное осуждение стремления премьер-министра [Биньямина Нетаньяху] распространить суверенитет Израиля на все районы Иорданской долины и северную часть Мертвого моря". Министры вновь подтвердили, что вопрос Палестины и Иерусалима остается "центральным для исламского сообщества".

Как заявил ранее на заседании глава саудовского внешнеполитического ведомства Ибрагим аль-Асаф, планы Израиля аннексировать часть Западного берега Иордана "ведут к опасной эскалации ситуации на Ближнем Востоке и неприемлемы". В свою очередь министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики предупредил "об угрозе превращения конфликта с Израилем в религиозный" из-за допускаемых еврейским государством нарушений. "Планы Нетаньяху аннексировать Иорданскую долину подрывают международные соглашения и резолюции", - отметил он.

На минувшей неделе в телеобращении Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах 17 сентября он распространит израильский суверенитет на части Западного берега в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.

Резолюция 2334 Совета Безопасности ООН от 2016 года требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу Иордана, израильское правительство ранее отказалось выполнять положения документа. За полвека, прошедшие со времени получения еврейским государством контроля над Западным берегом реки Иордан, Израиль построил там порядка 120 поселений, которые считаются одним из основных препятствий на пути возобновления ближневосточного мирного процесса.