Участники митинга оппозиции у посольства США в Тбилиси перекрыли дорогу

ТБИЛИСИ, 15 сентября. /ТАСС/. Несколько тысяч участников митинга оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" в воскресенье перекрыли дорогу у здания посольства США в Тбилиси с требованием осудить действия бывшего помощника госсекретаря США Дэвида Крамера (2008-2009) и экс-посла Вашингтона в Азербайджане Мэтью Брайзы (2011-2012) в отношении вице-спикера грузинского парламента Ирмы Инашвили. Кадры акции протеста в прямом эфире транслирует телеканал Obieqtivi TV.

Конфликт между Инашвили и Крамером произошел на международной конференции "Что дальше?", которую в Тбилиси устраивали грузинский Центр исследования экономической политики и Институт Маккейна. Инашвили, которая не была приглашена на форум, пришла на одну из сессий и попросила выступить, чтобы опротестовать высказывания депутата парламента от оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Гиги Бокерии, который днем ранее на мероприятии заявил, что "Альянс патриотов Грузии" отстаивает в стране российские интересы.

Организаторы мероприятия, одним из которых был и Крамер, сначала отказали Инашвили в просьбе. Позже бывший помощник госсекретаря подошел к вице-спикеру и попросил ее вместе с журналистами покинуть конференцию, из-за чего между Крамером и Инашвили произошла словесная перепалка. В конечном итоге Инашвили дали выступить. В конце своего выступления она потребовала от Крамера принести ей извинения за инцидент, так как она представляла парламент Грузии.

"То что там [на конференции] произошло, было вопиющим фактом. Ни один из гостей, прибывших в Грузию, не должен касаться рукой заместителя главы парламента Грузии и депутата. Крамеры и Брайзы, которые на самом деле являются врагами [президента США Дональда] Трампа, и ругают своего же президента очень жесткими словами, стараются быть тут директорами", - сказала Инашвили, обращаясь к протестующим.

Митинг изначально был запланирован на 16:00 (15:00 мск), однако по неизвестным причинам начался позже. Его участники заявляют, что акция носит мирный характер: они озвучат свои требования, после чего разойдутся. За безопасностью на митинге следят сотрудники патрульной полиции.