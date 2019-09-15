Двое участников Марша равенства в Харькове пострадали из-за нападения праворадикалов

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Праворадикалы напали на участников Марша равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества в Харькове, два человека доставлены в больницу. Об этом сообщило в воскресенье "Общественное ТВ".

"Участники ультраправой организации "Фрайкор" после завершения Марша равенства в Харькове начали ловить и избивать его участников. В результате двоих пострадавших, избитых радикалами, забрала скорая", - уточнило СМИ.

Сотрудники полиции задержали 15 участников столкновений из числа радикалов. Однако вмешательство силовиков вызвало столкновения, праворадикалы пытались заблокировать автомобили полиции. "Один из них распылил милиционеру газ в лицо", - сообщило "Общественное ТВ".

Участники группировки намерены идти к зданию полиции с требованием освободить своих соратников.

В то же время на официальном сайте полиции Харьковской области в сообщении о Марше равенства не указывается факт задержания кого-либо. По словам начальника Главного управления областной полиции Валерия Сокуренко, в мероприятии приняли участие около 2 тыс. человек, а силовики "смогли найти общий язык со всеми участниками" и обеспечить общественный порядок и безопасность. Всего для контроля за порядком, по его словам, были привлечены более 2,5 тыс. сотрудников полиции.

В воскресенье в Харькове впервые состоялся Марш равенства. Параллельно с ним проходил марш за традиционные ценности, некоторые его участники бросали яйца в участников Марша равенства.