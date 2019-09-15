Волкер: реализация "формулы Штайнмайера" возможна лишь после выборов в Донбассе

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Реализация "формулы Штайнмайера" в Донбассе, которая включает в себя механизм предоставления региону особого статуса, возможна только после проведения там выборов. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер в воскресенье.

"Реализация "формулы Штайнмайера" возможна только после того, как выборы состоятся", - отметил он в интервью украинскому телеканалу "1+1".

Волкер также заявил, что международные партнеры Украины не будут подталкивать Киев к проведению выборов в Донбассе на данном этапе, добавив, что "безопасность прежде всего".

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в местные органы власти в Донбассе, предусмотренные минскими соглашениями, будут возможны только после разведения сил по всей линии соприкосновения и должны проходить по украинским законам.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, создание зон безопасности, проведение амнистии, возобновление экономических связей и социальных выплат жителям Донбасса, но также осуществление конституционной реформы на Украине, в результате которой отдельным районам Донецкой и Луганской областей должен быть предоставлен особый статус управления.

В конце 2015 года тогдашним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером был предложен вариант, который получил название "Формула Штайнмайера", где был предложен механизма предоставления Донбассу особого статуса, как этого требуют Минские соглашения. Она предполагает введение в действие украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.