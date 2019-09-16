Вице-спикер парламента Грузии осудил митинг оппозиции у посольства США в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 16 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский осудил состоявшуюся в воскресенье у посольства США в Тбилиси акцию протеста недовольных действиями бывшего помощника госсекретаря США Дэвида Крамера (2008-2009), пытавшегося помешать участию лидера оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирмы Инашвили в международной конференции в Тбилиси.

"Я думаю, что эта акция [протеста] была ориентирована на определенные политические цели. Своим содержанием она является вредной, так как нельзя связывать полностью несуразный поступок какого-то Крамера с Соединенными Штатами Америки. США являются нашим главным партнером, и они никак не связаны с поведением Крамера или других участников форума", - сказал Вольский на брифинге в понедельник.

Воскресная акция протеста у здания посольства США собрала несколько тысяч человек, которые перекрыли дорогу возле диппредставительства. Акция продлилась несколько часов, после чего ее участники разошлись по домам.

Конфликт между Инашвили и Крамером произошел 10 сентября на международной конференции "Что дальше?", которую в Тбилиси устраивали грузинский Центр исследования экономической политики и Институт Маккейна. Инашвили, которая не была приглашена на форум, пришла на одну из сессий и попросила дать ей слово, чтобы опротестовать высказывания депутата парламента от оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Гиги Бокерии. Тот днем ранее на мероприятии заявил, что "Альянс патриотов Грузии" отстаивает в стране российские интересы.

Организаторы мероприятия, в числе которых был Крамер, сначала отказали Инашвили. Позже бывший помощник госсекретаря подошел к вице-спикеру и попросил ее вместе с журналистами покинуть конференцию, из-за чего между Крамером и Инашвили произошла словесная перепалка. В конечном итоге Инашвили дали выступить. В конце своего выступления она потребовала от Крамера принести ей извинения за инцидент, так как она представляла парламент Грузии.

Инашвили также утверждает, что когда на международной конференции у нее произошла словесная перепалка с Крамером, экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза (2011-2012), который также находился в Тбилиси, в интервью журналистам заявил, что якобы она напала на бывшего чиновника и поцарапала его.