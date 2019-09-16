Новая политическая партия появится в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 16 сентября. /ТАСС/. Новая политическая партия, лидером которой является депутат парламента, экс-владелец хоккейного клуба "Йокерит" Харри Харкимо, вскоре появится в Финляндии. Об этом сообщило в понедельник возглавляемое им движение Liike Nyt ("Движение сейчас").

"Liike Nyt собрало требуемые для регистрации партии 5 тыс. подписей сторонников. Они будут переданы в министерство юстиции 20 сентября", - говорится в сообщении.

Ранее Харкимо сообщал, что деятельность партии должна начаться уже в в сентябре 2019 года. Он основал движение Liike Nyt незадолго до выборов в парламент Финляндии в апреле этого года.

Харкимо на протяжении 28 лет владел контрольным пакетом акций присоединившегося в 2014 году к Континентальной хоккейной лиге клуба "Йокерит". С 2013 года ему принадлежала 51-процентная доля в клубе, 49% акций до недавнего времени было в собственности российских бизнесменов Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга. Затем Харкимо выкупил долю российских владельцев и продал 100% акций "Йокерита" легенде финского хоккея Яри Курри, после чего окончательно ушел из клуба в политику.

Сейчас в финском партийном реестре 19 партий.