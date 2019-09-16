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Атаки на предприятия Saudi Aramco

Трамп не верит заявлениям Ирана о непричастности к атаке дронов в Саудовской Аравии

Президент США напомнил о ситуации со сбитым американским дроном

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не верит заявлениям представителей Ирана о непричастности к атакам на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

"Напомню, как Иран сбил дрон [США], заявляя, что это произошло в [иранском] "воздушном пространстве", - написал Трамп в понедельник в Twitter. - Они тогда сильно увязли в своей лжи. Сейчас они опять говорят, что не имеют никакого отношения к атакам в Саудовской Аравии. Посмотрим?"

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco на востоке страны были атакованы 10 беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь был локализован.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии власти Ирана. Как сообщила газета "Вашингтон пост", американская администрация обсуждает возможность серьезного военного ответа на атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Теги
СШАИранСаудовская АравияТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Атаки на предприятия Saudi Aramco
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