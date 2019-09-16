Трамп не верит заявлениям Ирана о непричастности к атаке дронов в Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не верит заявлениям представителей Ирана о непричастности к атакам на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

"Напомню, как Иран сбил дрон [США], заявляя, что это произошло в [иранском] "воздушном пространстве", - написал Трамп в понедельник в Twitter. - Они тогда сильно увязли в своей лжи. Сейчас они опять говорят, что не имеют никакого отношения к атакам в Саудовской Аравии. Посмотрим?"

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco на востоке страны были атакованы 10 беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь был локализован.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии власти Ирана. Как сообщила газета "Вашингтон пост", американская администрация обсуждает возможность серьезного военного ответа на атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии.