США объявили о готовности вернуться к переговорам с КНДР

ТАСС, 16 сентября. США готовы возобновить переговоры с КНДР о денуклеаризации. Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на представителя Госдепартамента.

"Мы приветствуем стремление Северной Кореи возобновить переговоры в конце сентября", - приводит агентство его заявление. Сотрудник Госдепа добавил, что они "готовы вести обсуждение", однако отметил, что дата и место встречи еще не назначены.

В понедельник президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что рабочий диалог между КНДР и США возобновится в скором времени, однако также не назвал конкретных сроков. Позднее генеральный директор департамента США МИД КНДР, текст заявления которого привело Центральное Телеграфное Агентство Кореи, указал, что переговоры на рабочем уровне между США и КНДР могут возобновиться в течение нескольких недель.

На прошлой неделе КНДР опубликовала заявление замминистра иностранных дел Цой Сон Хи, которая подчеркнула, что северокорейские дипломаты готовы встретиться с представителями США в конце сентября. При этом она предупредила, что американской стороне необходимо изменить свой подход на предстоящих переговорах и предложить Пхеньяну стороне "альтернативы, основанные на приемлемых расчетах".

Переговоры между США и КНДР по проблеме денуклеаризации буксуют с февраля этого года после безрезультатного завершения ханойского саммита Трампа и Ким Чен Ына. Два лидера затем встретились в июне в Пханмунджоме и договорились о перезапуске диалога, но этого до сих пор не произошло.