Ливийская армия Хафтара нанесла удары по позициям сил ПНС в Сирте

КАИР, 16 сентября. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара нанесла серию воздушных ударов по городу Сирту, который находится под контролем сил Правительства национального согласия (ПНС премьера Фаиза Сараджа). Об этом сообщил ливийский телеканал Kanat Libya.

"ВВС подвергли интенсивным бомбардировкам позиции ополченцев в Сирте и его окрестностях", - передает телестанция. По данным сил защиты города, не менее двух человек погибли, около 20 получили ранения. Официальных данных о большем количестве жертв не поступало.

Центральные районы расположенного к востоку от Триполи города впервые стали целью воздушных ударов, до этого обстрелам со стороны ЛНА подвергались лишь его пригороды.

Тем временем не прекращаются столкновения и на подступах к Триполи. По поступающей информации, удары с воздуха в понедельник были нанесены и в районе аэропорта Митига, единственной действующей воздушной гавани ливийской столицы, которая из-за постоянных атак периодически не функционирует.

4 апреля Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице формирования начали военную кампанию "Вулкан гнева" против штурмующих сил ЛНА. Вооруженное противостояние привело к сотням погибших, тысячам беженцев, разрушениям важных инфраструктурных объектов.

В данный момент в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом ПНС Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА во главе с фельдмаршалом Хафтаром.