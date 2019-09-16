Эрдоган назвал продуктивным прошедший в Анкаре трехсторонний саммит по Сирии

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал продуктивным прошедший в понедельник саммит РФ, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию.

"Мы провели продуктивный саммит сегодня здесь. Мы приняли ряд важных решений, которые вселяют надежду на политическое урегулирование в Сирии", - сообщил турецкий лидер журналистам на итоговой пресс-конференции.

По словам Эрдогана, "на трехстороннем саммите также принято решение об обеспечении скорейшего начала деятельности Конституционного комитета Сирии".

"На саммите были преодолены разногласия относительно вопроса о формировании Конституционного комитета Сирии. Было решено безотлагательно переходить к работе по формированию комитета", - сказал Эрдоган. Он отметил, что "процесс создания комитета и подготовки механизма его работы будет проходить в координации с ООН".

Турция, по выражению Эрдогана, "проявила большую гибкость в вопросах условий формирования списка членов комитета и его уставных норм".

Ранее СМИ сообщали, что сирийские власти и делегация МИД РФ полностью согласовали список имен членов Конституционного комитета Сирии. По сведениям издания, во время переговоров сирийского лидера Башара Асада с российской делегацией, в состав которой входили специальный представитель президента по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, "были полностью согласованы имена членов конституционного комитета и пропорции входящих в него сторон". Газета отметила, что "вопрос о механизме работы этого комитета еще обсуждается, поэтому соглашения по данному вопросу достигнуто не было".

9 сентября спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов сообщил, что формирование Конституционного комитета Сирии должно быть завершено в сентябре. Об этих же сроках говорил и спецпосланник генерального секретаря ООН Гейр Педерсен.

Зона безопасности

Также президент Турции заявил в о готовности его страны самостоятельно сформировать зону безопасности в Сирии. По словам турецкого лидера, Анкара будет готова на такой шаг, если ей не удастся в этом вопросе достичь договоренностей с Вашингтоном.

"Если мы не сумеем в течение двух недель достичь соглашения с США, то мы будем вынуждены сформировать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии самостоятельно", - сообщил Эрдоган.

Президент также указал на "недопустимость оказания поддержки террористическим организациям под предлогом борьбы с боевиками" запрещенной в РФ экстремистской организацией "Исламское государство" (ИГ). Турецкий лидер имеет в виду поддержку Соединенными Штатами коалиции "Сил демократической Сирии", костяк которой составляют курдские отряды "Сил народной самообороны" (СНС). Последних Анкара считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, которая также запрещена в Турции.

Турецкий лидер также выразил мнение, что в настоящее время в Сирии основная угроза исходит от СНС. "Угроза "Даиш" (арабское название ИГ - прим. ТАСС) ликвидирована, основная угроза для будущего Сирии исходит от СНС и ДС (партия "Демократический союз" - прим. ТАСС)", - добавил он.

Буферная зона

Дискуссия о создании буферной зоны началась еще в 2013 году из-за кризиса в Сирии. Тогда рассматривался вариант создания бесполетной зоны и зоны безопасности на сирийской территории, где могли бы укрываться беженцы. К этой идее в Анкаре возвращаются практически ежегодно, однако каждый раз по ряду причин данным планам было не суждено сбыться.

В январе этого года президент Турции Тайип Эрдоган после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил намерение создать буферную зону на севере Сирии. По словам президента республики, Анкара готова обеспечивать безопасность на земле, а американская сторона - в воздушном пространстве. При этом, как отметил позднее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, в случае создания буферной зоны контроль над ней будет осуществляться Турцией.

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией прибыла первая группа военнослужащих США, которые будут работать в этой структуре. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы. Анкара настаивает на том, чтобы контроль над планируемой зоной безопасности обеспечивался исключительно ВС республики.

Жилье для беженцев

Эрдоган также выступил с предложением создать полноценное жилье для беженцев в планируемой зоне безопасности в Сирии.

"Возведение новых домов для расселения вернувшихся сирийцев возможно. Турция готова взять на себя необходимую ответственность в этом вопросе. Сколько им можно жить в палатках", - отметил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Анкара хочет "возвести новое жилище для беженцев на территории протяженностью 450 км с запада на восток Сирии и глубиной в 30 км от собственной границы".

В прошлом году на аналогичном саммите в Анкаре президент Турции также выступил с предложением создать в Сирии города для беженцев с помещениями контейнерного типа.