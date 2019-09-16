Премьер Киргизии поручил усилить охрану границы с Таджикистаном

БИШКЕК, 16 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев распорядился усилить охрану границы с Таджикистаном. Об этом он заявил в понедельник в Бишкеке во время совещания с руководителями силовых структур страны.

"Премьер-министр подчеркнул необходимость принятия мер по обеспечению безопасности жителей приграничных районов и поручил усилить охрану государственной границы. Глава правительства особо отметил, что кыргызская сторона будет строго придерживаться ранее достигнутых договоренностей на межгосударственном уровне и привержена конструктивному подходу при рассмотрении приграничных вопросов", - говорится в сообщении пресс-службы киргизского правительства.

При этом Абылгазиев заверил, что процесс делимитации и демаркации границы с Таджикистаном должен быть продолжен. Однако, как он считает, это возможно только "в условиях взаимного доверия, неукоснительного выполнения ранее достигнутых договоренностей и обоюдного учета интересов". По указанию премьера, на место ЧП выехали вице-премьер Жениш Разаков и глава Государственной пограничной службы (ГПС) республики Уларбек Шаршеев.

По информации киргизской стороны, в результате произошедшей в понедельник перестрелки между военнослужащими двух стран погиб военнослужащий ГПС и еще восемь человек, в том числе ребенок и два пограничника получили ранения. Таджикистан также сообщает о наличии раненных с его стороны. По версии Бишкека, причиной возникновения конфликта послужило строительство таджикской стороной объекта на спорной территории. По последним данным властей Киргизии, перестрелка прекратилась.

Протяженность границы между двумя странами составляет 970 км. На сегодняшний день стороны утвердили линию прохождения рубежа на протяжении 519 км.