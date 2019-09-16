Власти Бахрейна подписали контракт на покупку американских ЗРC Patriot

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Власти Бахрейна в понедельник подписали контракт на покупку американских зенитных ракетных систем (ЗРС) Patriot. Об этом сообщил журналистам находящийся с визитом в Вашингтоне наследный принц Бахрейна Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа.

"Мы подписали сегодня контракт на приобретение первых для нас комплексов Patriot, и для этого не могло быть более подходящего момента", - сказал он во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом, не приводя подробностей о деталях сделки.

По словам наследного принца, в ходе встречи с американским лидером он рассчитывает обсудить вопросы, связанные с безопасностью, а также торговлю. "Мы стремимся укреплять американские возможности в плане торговли с миром, и у нас есть несколько конкретных идей, как мы можем это сделать", - добавил он.

В мае власти США одобрили поставки Бахрейну ЗРС Patriot и вооружения к ним на сумму в $2,478 млрд. С точки зрения американского военного ведомства, выполнение этого контракта отвечает интересам "внешней политики и национальной безопасности США".