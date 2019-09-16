Правящие партии Алжира поддержали идею провести выборы президента 12 декабря

РАБАТ, 17 сентября. /ТАСС/. Две крупнейшие правящие партии Алжира - "Фронт национального освобождения" (ФНО) и "Национальное демократическое объединение" (НДО) - в понедельник выразили поддержку заявлению временного президента Абделькадера Бенсалеха, который в воскресенье назначил выборы главы государства на 12 декабря 2019 года.

"ФНО весьма удовлетворен решением главы государства определить дату будущих выборов, что в полной мере соответствует убежденности Фронта о необходимости уважать конституционную законность и вернуть слово народу", - отмечается в коммюнике партий, которое цитирует информационное агентство Algeria Press Service. Кроме того, ФНО приветствовал данные властями "гарантии проведения предстоящих выборов в условиях прозрачности и законности". Фронт заявил о "готовности внести существенный вклад в успех президентских выборов в Алжире".

НДО со своей стороны также приветствовало решение Бенсалеха назначить выборы на 12 декабря 2019 года. "Алжир сделал большой шаг, утвердив новые механизмы, в частности, Независимый национальный избирательный орган (ННИО), для закрепления воли народа, его голоса", говорится в сообщении. Партия выразила "оптимизм относительно способности Алжира преодолеть этот чувствительный период, требующий мобилизации всех преданных детей страны ради успеха выборов".

ФНО и НДО, которые занимают большинство мест в обеих палатах парламента, также заявили о намерении привлечь своих сторонников и широкие слои населения к участию в декабрьском голосовании.

Сроки названы

Называя дату выборов - 12 декабря - Бенсалех призвал алжирцев к "мобилизации, чтобы это событие стало отправной точкой процесса возрождения нации". Он заверил, что "будут созданы все необходимые условия для организации президентских выборов с гарантией прозрачности, законности и честности".

Кроме того, временный президент подтвердил "решимость государства двигаться вперед по пути систематического осуществления преобразований через принятие мер по оздоровлению государственных структур, борьбу с коррупцией и безнаказанностью, восстановление нормального функционирования институтов, проведение честных выборов". Ранее в воскресенье Бенсалех подписал два закона, определяющих статус и полномочия ННИО, а также вносящих поправки в избирательные правила.

Затянувшийся кризис

Власти убеждены, что только проведение в кратчайшие сроки президентских выборов позволит положить конец острому общественно-политическому кризису в Алжире, который длится с 22 февраля, когда начались многотысячные манифестации, не стихающие до сих пор. Поначалу люди добивались ухода Абдельазиза Бутефлики с поста президента, который тот занимал в 1999-2019 годах.

После того, как 2 апреля политик сложил полномочия, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только крупных чиновников, но и армейскую верхушку.

Срок полномочий Бенсалеха, назначенного на 90 дней, предусмотренных конституцией, истек 9 июля. В связи с этим ряд политологов предсказывает вероятность дальнейшего обострения кризиса, который может быть вызван возникновением вакуума власти и нежеланием оппозиции отказываться от своих требований, в том числе от скорейшего ухода представителей нынешней правящей элиты.